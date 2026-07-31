Беспилотник зарубежного производства атаковал автобус Донецк - Краснодар в ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины использовали для удара по автобусу, который следовал из Краснодара в Донецк, предположительно, зарубежный беспилотник самолетного типа. Об этом «КП Донецк» сообщил сотрудник Следственного комитета РФ.

- Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации производится осмотр и фиксация последствий атаки со стороны вооруженных формирований Украины в населенном пункте Кутейниково Амвросиевского округа ДНР, - сказал он.

Он добавил, что фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для установления типа взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что в результате атаки вооруженных формирований Украины на автобус в ДНР ранения получили восемь человек. Один из пострадавших пассажиров находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще трое раненых госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, а четверым гражданам медицинская помощь была оказана на месте.

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