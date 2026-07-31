В ДНР обновляют противопожарную и лесохозяйственную технику. Фото: Соцсети Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике обновляют противопожарную и лесохозяйственную технику в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

В регионе сохранение лесов - важная часть работы по защите природы. В этом году приобрели десять единиц лесопожарной техники и 22 единицы оборудования. С начала реализации проекта парк пополнили на 66 единиц.

Пушилин уточнил, что настроили работу всех служб для оперативного реагирования на возгорания. В прошлом году ликвидировали 12 пожаров на площади 414 гектаров и не допустили перехода огня в населенные пункты.

- Напоминаю, что до 1 октября действует особый противопожарный режим. Во время отдыха на природе нельзя жечь сухую траву и разводить огонь в неположенных местах. Беречь леса - ответственность каждого, - сказал Глава ДНР.

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