В Макеевке открылся центр социализации подростков «Импульс». Фото: МАКС/Пушилин

Центр социализации подростков «Импульс» в Макеевке напоминает добрую советскую традицию комнат школьников. Ребята со всего города приходят сюда проводить время, заниматься творчеством, общаться с психологом или просто разговаривать по душам. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Сейчас на базе центра работает летняя досуговая площадка в рамках проекта «Дворовые практики». Партнерами выступают общество «Знание», студотряды ДНР и другие молодежные организации.

«Импульс» создан по стратегической программе «Подростки России». На выигранный грант центр оснастили техникой и оборудованием. В планах - ремонт и дальнейшее развитие.

Пушилин отметил, что «Импульс» - первый, но не последний такой центр. Детские пространства можно и нужно создавать, в том числе при шефской помощи организаций и предприятий. Главное, чтобы каждый ребенок был замечен, услышан и занят полезным делом.

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