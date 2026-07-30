1 августа «Шахтер» сыграет с «Астраханью» в 17-м туре Второй футбольной лиги РФ. Фото: ФК «Шахтер»

В субботу, 1 августа, донецкий «Шахтер» примет СК «Астрахань» на стадионе «Форте Арена» в Таганроге. Матч 17-го тура LEON-Второй лиги начнется в 17:00. В первом круге «горняки» разгромили соперника со счетом 3:0.

«Шахтер» идет на третьем месте с 30 очками. В четырех из пяти последних домашних матчей команда выигрывала первый тайм, но пропускала в пяти из восьми игр на своем поле.

«Астрахань» с 15 очками находится на 12-й позиции. У команды серия из десяти матчей без ничьих. В гостях астраханцы забивали в трех из шести встреч.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Шахтер» впервые в этом сезоне потерпел поражение на выезде - в Хасавюрте команда проиграла местному клубу «Победа» со счетом 4:3. Игра с первых минут складывалась не в пользу «горняков». К перерыву они уступали сопернику с разгромным счетом 0:4.

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