Тяжелоатлетка из Макеевки вошла в сборную России и выступит на Первенстве Европы

Милана сейчас активно готовится к турниру. Фото: ТГ/Швец

Спортсменка из ДНР Милана Хворостенко включена в состав национальной сборной России и примет участие в Первенстве Европы среди девушек до 17 лет. Об этом сообщил министр спорта и туризма Республики Максим Швец.

Соревнования пройдут с 20 по 27 августа в Приштине (Косово). Милана, представляющая Макеевку, сейчас активно готовится к турниру. Тренировочный процесс идет под руководством ее наставника Ильдара Закирова: каждая тренировка становится очередным шагом к достижению высоких результатов.

Министр выразил уверенность в том, что спортсменка достойно представит страну на международной арене.

- Милана, уверен, ты достойно представишь нашу страну! - подчеркнул Максим Швец.

Напомним, ранее сообщалось, что проект «Дворовые практики» запускают в ДНР. В Республике делают досуг детей и молодежи насыщенным и интересным.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пролетарском районе Донецка открылись современные спортивные площадки

Футбольное поле с искусственным покрытием и баскетбольно-волейбольная площадка станут новой точкой притяжения для дончан (подробнее)