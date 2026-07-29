Глава Мариуполя ответит на вопросы жителей в прямом эфире 31 июля

Глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов выйдет в прямой эфир, чтобы пообщаться с жителями города. Фото: max.ru/channel_KoltsovAnton

В пятницу, 31 июля, глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов выйдет в прямой эфир, чтобы пообщаться с жителями города. В ходе трансляции градоначальник ответит на самыпе распространенные вопросы мариупольцев - они поступают через платформу обратной связи «Решаем вместе». Кроме того, Антон Кольцов подведет итоги уходящего месяца и расскажет о ключевых событиях и решениях, принятых в городе.

Трансляция стартует в 10:00 и будет доступна на официальной странице главы города во «ВКонтакте». Об этом Антон Кольцов сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Мариуполя провел личный прием жителей Приморского района. В центре внимания оказались вопросы, связанные с распределением компенсационного жилья и постановкой на квартирный учет.

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