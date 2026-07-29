В Мариуполе ответили на вопросы о квартирной очереди и муниципальном жилье

Глава Мариуполя подробно объяснил механизм получения жилья по действующему порядку. Фото: max.ru/channel_KoltsovAnton

Глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов провел личный прием жителей Приморского района. В центре внимания оказались вопросы, связанные с распределением компенсационного жилья и постановкой на квартирный учет.

Жители интересовались, как действовать, чтобы получить жилье взамен утраченного, и какие шаги необходимо предпринять для постановки в очередь. Антон Кольцов дал подробные разъяснения, опираясь на нормы 141-го республиканского закона, который продолжает действовать для горожан, завершивших восстановление либо оформление документов на право собственности на утраченную квартиру.

Как пояснил глава города, алгоритм действий включает несколько обязательных этапов. Сначала гражданину нужно оформить денежную компенсацию за утраченное жилье. Затем - официально отказаться от этой компенсации. Только после этого можно обратиться в отдел по учету граждан и предоставлению жилья администрации городского округа Мариуполь и встать в очередь на получение муниципального жилья в качестве компенсации.

- Распределение жилых помещений для мариупольцев будет осуществляться строго по квартирной очереди в соответствии с действующим порядком предоставления компенсационного жилья, - подчеркнул Антон Кольцов.

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