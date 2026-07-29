Движение по трассе от границы Ростовской области до Донецка временно перекрыто

Водителям предлагают альтернативный маршрут движения Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР временно ограничили движение транспорта на участке автодороги 21К-08 Донецк - Харцызск - Амвросиевка - до границы с Ростовской областью. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики, ограничение действует в направлении от границы Ростовской области в сторону Донецка.

Для удобства автомобилистов организован альтернативный маршрут подъезда к пункту пропуска «Успенка».

- Объезд осуществляется через населенные пункты Успенка - Калиново-Квашино - Лисичье в соответствии с установленными информационными дорожными знаками, - пояснили в ведомстве.

При этом в направлении Ростовской области движение осуществляется в штатном режиме - без ограничений.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что мост на улице Петровского в Донецке закрыли на ремонт. Временные схемы объезда введены для Петровского и Кировского районов Донецка с 23 июля.

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