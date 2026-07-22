Мост на улице Петровского в Донецке закрывают на ремонт

Мост между Петровским и Кировским районами Донецка отремонтируют. Фото: ТГ/Кулемзин

С 23 июля в Донецке начинают подготовку к ремонту моста на улице Петровского. В связи с ограничением движения вводятся временные схемы объезда. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, со стороны Петровского района доступны три варианта объезда:

Маршрут № 1: улица Победителей - улица Вахтангова - улица Бирюзова (выход на улицу Кирова, район шахты имени А.А. Скочинского).

Маршрут № 2: улица Победителей - улица Заборовского - улица Лозовая - улица Железнодорожная (выход на улицу Кирова, район шахты «Лидиевка»).

Маршрут № 3: улица Ревякина - улица Знаменская - улица Бринько - ДКАД - проспект Кобзаря (выезд на улицу Петровского, район рынка «Сокол»).

Со стороны Кировского района также предложены три альтернативных варианта пути:

Маршрут № 1: улица Бирюзова - улица Вахтангова - улица Победителей.

Маршрут № 2: улица Железнодорожная - улица Лозовая - улица Заборовского - улица Победителей.

Маршрут № 3: проспект Кобзаря - ДКАД - улица Бринько - улица Знаменская - улица Ревякина.

При этом маршрут № 3 определен как основной для движения общественного транспорта.

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