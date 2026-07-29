В ДНР подано около 80 тысяч заявлений в вузы и более 5 тысяч в учреждения СПО. Фото: ТГ/Пушилин

Приемная кампания в ДНР продолжается. На данный момент абитуриенты подали около 80 тысяч заявлений в высшие учебные заведения и свыше пяти тысяч - в учреждения среднего профессионального образования. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Подать документы можно как лично, так и дистанционно. Онлайн-приём ведется через сервисы «Поступление в ВУЗ онлайн» и «Поступление в СПО онлайн» на портале «Госуслуги». Сервисы работают в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Для тех, кто поступает в вузы, действуют дополнительные сроки. Продолжается и вступительная кампания в учреждения СПО. У абитуриентов, которые еще не определились с профессией, есть возможность сделать выбор сейчас и подать документы в электронном формате.

Пушилин отметил, что молодые специалисты будут востребованы в разных сферах. Количество поданных заявлений показывает, что молодежь выбирает строить будущее в родной Республике.

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