В Донецке капитально ремонтируют амбулаторию 1950 года постройки. Фото: Минздрав ДНР

В регионе капитально ремонтируют амбулаторию №5 ГБУ ДНР «ЦГКБ №20 города Донецка». Ремонт начался 1 апреля и должен завершиться до конца года. Здание 1950 года постройки обновляют впервые. Об этом сообщили в Минздраве ДНР.

Строители уже сделали демонтаж, установили новые окна, проложили канализацию, завершили отмостку лицевой части. Сейчас монтируют водоснабжение, делают стяжки на первом этаже и меняют кровлю.

После ремонта амбулатория станет современнее и удобнее. Обновят фасад, внутренние помещения, входную группу и навигацию. Пространство адаптируют для маломобильных пациентов. В регистратуре появятся электронные сервисы - дистанционная запись и информационные табло. Учреждение получит новое оборудование для физиотерапии, функциональной диагностики и офтальмологии.

В амбулатории обслуживают более десяти тысяч человек, включая детей. Ремонт повысит доступность и качество помощи для жителей Киевского района.

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