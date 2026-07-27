В Горловке сбили дрон ВСУ с двумя боеголовками

Беспилотник нес на себе две боеголовки. Фото: Штаб обороны ДНР

В Горловке был сбит украинский дрон, представлявший серьезную угрозу для мирных жителей. По информации Штаба обороны ДНР, на борту беспилотника находились две осколочно-фугасные боеголовки общей массой 2 килограмма.

Обезвреживанием взрывоопасного груза занимались специалисты ФСБ: они успешно уничтожили боезаряды, исключив риск детонации. В Штабе подчеркнули, что целью атаки являлось гражданское население города.

- Две боеголовки, которыми украинские террористы пытались ударить по мирным жителям в Горловке. 2 кг осколочно-фугасные боезаряды уничтожили взрывотехники ФСБ, - говорится в сообщении Штаба обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 24 беспилотника ВСУ над ДНР.

Жителей Республики просят при обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщить об этом по телефонам экстренных служб.

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