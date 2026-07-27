27 июля в Донецке температура воздуха прогреется до 28 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник погода в Донецке порадует дончан теплом и солнцем после дождливых выходных. Расскажем, какой будет погода в Донецке 27 июля 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Первый рабочий день недели принесет в столицу Республики долгожданное потепление. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов, так что вечер и утро будут довольно прохладными.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 27 июля осадков в Донецке не ожидается. Днем будет малооблачно - солнце будет радовать горожан большую часть дня. Ночью погода останется с переменчивой облачностью, также без осадков. Сухая и теплая погода создаст отличные условия для любых планов.

ВЕТЕР

В течение суток в Донецке будет дуть западный ветер. Днем его скорость составит 3 метра в секунду, ночью ветер немного сменит направление на западное и юго-западное, сохранив скорость 3 метра в секунду. Ветер легкий, приятный, не доставляющий дискомфорта.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 27 июля 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 743 миллиметров ртутного столба. Такое повышение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможна легкая бодрость или, наоборот, небольшое напряжение. Рекомендуется не перенапрягаться и больше отдыхать.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 37 до 89 процентов.

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