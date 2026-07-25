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НовостиОбщество25 июля 2026 13:33

Гимнаст из ДНР Руслан Хрусталев стал мастером спорта России

Высокого звания спортсмен был удостоен приказом Министерства спорта РФ
Ирина ДМИТРИЕВА
Гимнасту из Донецкой Народной Республики Руслану Хрусталеву присвоили почетное звание «Мастер спорта России». Фото: ТГ/Швец

Гимнасту из Донецкой Народной Республики Руслану Хрусталеву присвоили почетное звание «Мастер спорта России». Фото: ТГ/Швец

Гимнасту из Донецкой Народной Республики Руслану Хрусталеву присвоили почетное звание «Мастер спорта России». Соответствующий приказ издало Министерство спорта РФ. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Глава ведомства поздравил гимнаста с таким большим достижением и особо отметил вклад его наставника - Вадима Хрусталева. По словам министра, за каждым высоким результатом стоит не только талант спортсмена, но и ежедневный кропотливый труд тренера, который отдает своим воспитанникам весь свой опыт, силы и душевную энергию.

- Поздравляю ребят! Желаю не останавливаться на достигнутом, ставить перед собой самые амбициозные цели и покорять новые спортивные вершины! - заявил Максим Швец.

Напомним, что в ДНР приняли первый комплексный закон о развитии спорта. Бесплатно спортом в Республике смогут заниматься инвалиды, сироты, ветераны и их семьи.

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