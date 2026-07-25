Гимнаст из ДНР Руслан Хрусталев стал мастером спорта России

Гимнасту из Донецкой Народной Республики Руслану Хрусталеву присвоили почетное звание «Мастер спорта России». Фото: ТГ/Швец

Гимнасту из Донецкой Народной Республики Руслану Хрусталеву присвоили почетное звание «Мастер спорта России». Соответствующий приказ издало Министерство спорта РФ. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Глава ведомства поздравил гимнаста с таким большим достижением и особо отметил вклад его наставника - Вадима Хрусталева. По словам министра, за каждым высоким результатом стоит не только талант спортсмена, но и ежедневный кропотливый труд тренера, который отдает своим воспитанникам весь свой опыт, силы и душевную энергию.

- Поздравляю ребят! Желаю не останавливаться на достигнутом, ставить перед собой самые амбициозные цели и покорять новые спортивные вершины! - заявил Максим Швец.

Напомним, что в ДНР приняли первый комплексный закон о развитии спорта. Бесплатно спортом в Республике смогут заниматься инвалиды, сироты, ветераны и их семьи.

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