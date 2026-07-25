В центре Донецка спасатели деблокировали водителя из перевернувшейся легковушки

На месте происшествия работали шесть спасателей, также была задействована пожарная автоцистерна. Фото (архив): МЧС по ДНР

Утром 25 июля в центре Донецка произошло серьезное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком и перевернулся. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

В результате аварии пострадали три человека. Двоих госпитализировали еще до прибытия спасателей. А водителя легковушки, оказавшегося зажатым в перевернувшемся автомобиле, вытащили сотрудники МЧС России при помощи специального инструмента.

После этого пострадавшего мужчину передали бригаде скорой помощи.

- Сейчас он под наблюдением врачей, - заявили спасатели.

На месте происшествия работали шесть специалистов МЧС России, также была задействована пожарная автоцистерна.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке сотрудники МЧС России спасли из-под завалов здания двух человек. ВСУ нанесли комбинированный удар по одному из складских помещений в городе. В результате начался сильный пожар, а конструкции здания частично обрушились - с четвертого по первый этажи.

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