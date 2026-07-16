В Горловке сотрудники МЧС России спасли из-под завалов здания двух человек

Тушение пожара и разбор завалов осложнялись из-за повторных налетов БПЛА. Фото: МЧС по ДНР

Прошлой ночью ВСУ нанесли комбинированный удар по одному из складских помещений в Горловке. В результате начался сильный пожар, а конструкции здания частично обрушились - с четвертого по первый этажи. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

По данным администрации города, в момент удара в здании находились пять работников. Двое из них смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Судьба остальных оставалась неизвестной до утра.

К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Однако ситуация резко осложнилась: когда туда приехала бригада скорой помощи, территорию вновь атаковали дроны. В результате пострадали трое сотрудников скорой - два фельдшера и водитель. Огнеборцы на транспорте МЧС эвакуировали их в ближайший травмпункт.

Тушение пожара и разбор завалов осложнялись из-за повторных налетов БПЛА. Фото: МЧС по ДНР

Тушение пожара и разбор завалов осложнялись: спасателям неоднократно приходилось уходить в укрытие из-за повторных налетов БПЛА. Приступить к полноценным работам по разбору обрушившегося здания удалось только утром.

- Из-под обрушенных конструкций сотрудникам МЧС России удалось деблокировать двух мужчин. Оба были госпитализированы. К сожалению, на месте был обнаружен погибший. Его также деблокировали, - заявили в ведомстве.

В ликвидации последствий удара участвовали 11 сотрудников МЧС России и 3 единицы техники.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке из-за атак ВСУ погиб мирный житель, не менее шести человек ранены

Инфраструктура одного из коммунальных предприятий повреждена в Горловке (подробнее)