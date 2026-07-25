Более 1300 ветеранов и семей погибших бойцов из ДНР получат продуктовую помощь

На днях казаки вместе с учредителем фонда «Мира» Людмилой Тумановой привезли гуманитарный груз в филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Фото: t.me/karachundnr

В ДНР продолжают оказывать адресную поддержку тем, кто особенно в ней нуждается. О реализации очередной гуманитарной миссии рассказали представители молодежного казачьего отряда «Карачун».

На днях казаки вместе с учредителем фонда «Мира» Людмилой Тумановой привезли гуманитарный груз в региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Именно через эту площадку помощь распределят среди наиболее уязвимых категорий граждан.

- Благодаря общей работе поддержку получат более 1300 ветеранов боевых действий с инвалидностью и члены семей погибших ветеранов боевых действий, - заявили в молодежном казачьем отряде.

В отряде также подчеркнули, что гуманитарное направление работы ведется непрерывно.

Напомним, что в ДНР запустили онлайн-сервис для подбора мер поддержки участникам СВО. В МФЦ ДНР заработал «Навигатор мер поддержки».

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