В ДНР запустили онлайн-сервис для подбора мер поддержки участникам СВО

На портале МФЦ ДНР заработал удобный инструмент для семей участников СВО. Фото (архив): ТГ/Пушилин

На портале МФЦ ДНР заработал специальный сервис «Навигатор мер поддержки», предназначенный для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Он был создан для того, чтобы помочь гражданам данной категории быстро разобраться в действующих мерах социальной поддержки. С его помощью можно узнать о доступных льготах, выплатах и иных видах помощи, которые предоставляются участникам СВО и членам их семей на территории Донецкой Народной Республики.

Для того, чтобы воспользоваться навигатором, достаточно заполнить короткую электронную анкету. Система сама проанализирует указанные данные и автоматически сформирует индивидуальный перечень мер поддержки, на которые заявитель может претендовать.

Кроме того, сервис подскажет, как оформить ту или иную меру помощи - в нем содержится информация о порядке получения выплат и льгот. Это позволяет упростить поиск необходимой информации и сделать получение сведений о мерах поддержки более удобным и доступным.

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