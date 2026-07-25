Три мирных жителя ранены в Горловке при атаке БПЛА ВСУ

Ранения получили три мирных жителя Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Три мирных жителя получили ранения в Горловке в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Он уточнил, что украинский дрон нанес удар по Никитовскому району города.

- В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки ранены три мирных жителя, - проинформировал Приходько.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР 24 июля при атаках БПЛА ВСУ погиб один человек и еще один получил ранения. Так, в Калининском районе Горловки под удар дрона попала машина. Пострадал мужчина 1981 года рождения - его госпитализировали. Кроме того, в результате атак ВСУ были повреждены автобус, три грузовых и один легковой автомобиль. Инциденты зафиксированы в Макеевке, Горловке и Шахтерском муниципальном округе.

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