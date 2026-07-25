В Петровском районе Донецка стартовал новый этап благоустройства

В Петровском районе Донецка приступили к очередному этапу благоустройства. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Сейчас основные работы развернулись на улице Бринько. Подрядные организации готовят основание под будущий тротуар, а также занимаются монтажом бордюрного камня.
Работы проводятся в рамках проекта капитального ремонта улично-дорожной сети города Донецка. Их главная задача - улучшить доступность городских улиц для пешеходов и сделать передвижение более комфортным.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке благоустраивают набережную реки Кальмиус. Она является одним из самых любимых мест отдыха для жителей Донецка. Здесь ежедневно гуляют целыми семьями. Коммунальные службы ведут покос сорных и карантинных трав и убирают территорию. Работы охватывают всю набережную - от начала до конца.
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