25 июля в Донецке температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В субботу погода в Донецке будет дождливой и прохладной. Расскажем, какой будет погода в Донецке 25 июля 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Первый выходной день принесет в столицу Республики дальнейшее снижение температуры. Днем воздух прогреется до +23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов, так что вечер и утро будут довольно прохладными.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 25 июля в Донецке ожидается дождь. Будет облачно, осадки могут идти в течение всего дня. Ночью также возможно сохранение дождя. Стоит взять с собой зонт и непромокаемую обувь, если планируете выходить из дома. День обещает быть влажным.

ВЕТЕР

Днем в Донецке будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 3 метров в секунду, сохранив северное направление. Из-за ветра и дождя погода будет казаться еще более прохладной.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 25 июля 2026 года будет стабильным с незначительными колебаниями. В течение суток барометры покажут 735–737 миллиметров ртутного столба. Такие минимальные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 62 до 91 процента.

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