В Донецке поздравили сотрудников МФЦ с профессиональным праздником. Фото: Минмол ДНР

Накануне Дня работника многофункционального центра Молодежный Парламент ДНР вместе с депутатом Народного Совета Романом Удаловым провели праздничную акцию в одном из донецких МФЦ.

Как сообщили «КП Донецк» в Минмоле ДНР, главным сюрпризом для посетителей стали необычные талоны электронной очереди. На одной стороне был привычный номерок, на другой - поздравление и просьба сказать спасибо сотруднику. Вместе с талоном каждый получал живую розу, чтобы вручить ее специалисту после получения услуги.

Посетители подходили по очереди и благодарили работников. Цветы складывали в общую вазу. В конце акции Роман Удалов и председатель Молодежного Парламента Сергей Журавлев вручили каждому сотруднику букеты лично и поблагодарили за профессионализм и терпение. Мероприятие прошло благодаря нацпроекту «Молодежь и дети».

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