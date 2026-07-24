В Донецке поздравили сотрудников МФЦ с профессиональным праздником

Накануне Дня работника многофункционального центра Молодежный Парламент ДНР вместе с депутатом Народного Совета Романом Удаловым провели праздничную акцию в одном из донецких МФЦ.
Как сообщили «КП Донецк» в Минмоле ДНР, главным сюрпризом для посетителей стали необычные талоны электронной очереди. На одной стороне был привычный номерок, на другой - поздравление и просьба сказать спасибо сотруднику. Вместе с талоном каждый получал живую розу, чтобы вручить ее специалисту после получения услуги.
Посетители подходили по очереди и благодарили работников. Цветы складывали в общую вазу. В конце акции Роман Удалов и председатель Молодежного Парламента Сергей Журавлев вручили каждому сотруднику букеты лично и поблагодарили за профессионализм и терпение. Мероприятие прошло благодаря нацпроекту «Молодежь и дети».
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке наградили лучших сотрудников МФЦ
За первое полугодие сотрудники МФЦ приняли более 1,5 миллиона заявлений в ДНР (подробнее)