В ДНР формируют аварийный запас генераторов для отопительного сезона

Для бесперебойного прохождения отопительного сезона в ДНР критически важна бесперебойная подача электроэнергии - она необходима для стабильной работы котельных и насосных станций. В текущих непростых условиях надежным подспорьем становятся электрогенераторы, поэтому в Республике заблаговременно начали формировать их аварийный запас. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.
По словам главы кабмина, чтобы предприятия смогли в полном объеме закупить нужное оборудование, на заседании Правительства ДНР был утвержден порядок предоставления целевой субсидии компаниям «Донбасстеплоэнерго» и «Вода Донбасса».
- Благодаря этому необходимые генераторы и кабельно-проводниковая продукция уже скоро начнут поступать для нужд коммунальщиков Республики, - пояснил Андрей Чертков.
Напомним, ранее сообщалось, что водоснабжение в Донецке осуществляется по прежнему графику. В столице ДНР после запитывания фильтровальной станции график подачи воды остался без изменений.
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