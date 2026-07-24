В ДНР формируют аварийный запас генераторов для отопительного сезона

Необходимые генераторы и кабельно-проводниковая продукция уже скоро начнут поступать для нужд коммунальщиков Республики. Фото (архив): ТГ/Кольцов

Для бесперебойного прохождения отопительного сезона в ДНР критически важна бесперебойная подача электроэнергии - она необходима для стабильной работы котельных и насосных станций. В текущих непростых условиях надежным подспорьем становятся электрогенераторы, поэтому в Республике заблаговременно начали формировать их аварийный запас. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.

По словам главы кабмина, чтобы предприятия смогли в полном объеме закупить нужное оборудование, на заседании Правительства ДНР был утвержден порядок предоставления целевой субсидии компаниям «Донбасстеплоэнерго» и «Вода Донбасса».

- Благодаря этому необходимые генераторы и кабельно-проводниковая продукция уже скоро начнут поступать для нужд коммунальщиков Республики, - пояснил Андрей Чертков.

Напомним, ранее сообщалось, что водоснабжение в Донецке осуществляется по прежнему графику. В столице ДНР после запитывания фильтровальной станции график подачи воды остался без изменений.

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