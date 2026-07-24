Водоснабжение в Донецке осуществляется по прежнему графику

В Донецкой Народной Республике восстановили энергоснабжение фильтровальной станции Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР восстановили энергоснабжение фильтровальной станции. Об этом сообщили в компании «Вода Донбасса». Сейчас специалисты ведут наполнение резервуаров и опрессовку сетей - эти работы необходимы для стабильной подачи воды потребителям.

На предприятии уточнили, что график подачи воды в Донецке остался без изменений.

- Сегодня, 24 июля, водоснабжение осуществляется по 2-му дню: Киевский, Ворошиловский, Калининский, Куйбышевский, Петровский районы, часть Пролетарского района, квартал 288 Буденновского района, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Донецка, Ясиноватой и части Макеевки временно остались без воды. «Вода Донбасса» заявляла о приостановке водоснабжения в трех крупных городах ДНР из-за обесточенной фильтровальной станции. На предприятии заверили, что на время отключения плата за водоснабжение начисляться не будет.

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