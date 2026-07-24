В ряде районов Донецка ограничат подачу электроэнергии 24 июля

Буденновский, Калининский и другие районы Донецка будут временно обесточены. Фото (архив): Минуглеэнерго ДНР

В администрации городского округа Донецк предупредили население о частичном плановом отключении электроэнергии, запланированном на 24 июля.

По данным АО «Юго-Западная Электросетевая Компания» «Донецкэнерго», отключения затронут сразу несколько районов города.

Ворошиловский район - с 10:00 до 15:00;

Буденновский район - с 8:00 до 18:00;

Калининский район - с 8:00 до 18:00;

Киевский район - с 8:30 до 16:00;

Пролетарский район (город Моспино) - с 8:30 до 16:30.

Полный список улиц, попадающих под временное отключение света, опубликован на официальном сайте компании.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР введут единую норму расхода воды для полива для всех населенных пунктов. Сейчас вопрос находится на стадии утверждения. До введения единых нормативов в муниципалитетах действуют локальные нормы, утвержденные городскими администрациями.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке возобновили работу автобусного маршрута №65

В столице ДНР продолжают восстанавливать транспортное сообщение (подробнее)