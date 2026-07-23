В ДНР введут единую норму расхода воды для полива

В ДНР поменяют подход к учету воды для полива Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР планируют ввести единую норму потребления воды для полива на территории всех населенных пунктов Республики. Об этом в ходе прямого эфира рассказал генеральный директор предприятия «Вода Донбасса» Андрей Григорьев.

Сейчас вопрос находится на стадии утверждения. До введения единых нормативов в муниципалитетах действуют локальные нормы, утвержденные городскими администрациями.

Как пояснил руководитель предприятия, в тех населенных пунктах, где отсутствуют водомеры, расчет потребления ведется в литрах на квадратный метр. При этом показатели существенно различаются в зависимости от муниципалитета: в целом по региону диапазон варьируется от 6 до 12 литров на квадратный метр.

- Мы хотим привести все к единой норме, - заявил Григорьев.

Напомним, что Донецк, Ясиноватая и часть Макеевки временно остались без воды. «Вода Донбасса» сообщает о приостановке водоснабжения в трех крупных городах ДНР из-за обесточенной фильтровальной станции.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водоснабжение, теплоснабжение и благоустройство: Какие задачи ставит перед собой Минстрой ДНР на 2026 год

В 2026 году в ДНР продолжат обновлять системы водоснабжения и теплоснабжения (подробнее)