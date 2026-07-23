Донецк, Ясиноватая и часть Макеевки временно остались без воды

Подача воды временно приостановлена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР вновь обесточена фильтровальная станция, из-за чего жители Донецка, Ясиноватой и части Макеевки остались без воды. Об этом сообщили в компании «Вода Донбасса».

- 23 июля 2026 года, в связи с обесточением фильтровальной станции, подача воды согласно графику осуществляться не будет в следующих городах: Донецк; Ясиноватая; часть Червоногвардейского района Макеевки, - проинформировали там.

На предприятии подчеркнули, что спрогнозировать время возобновления подачи воды сейчас сложно: сроки зависят от внешних обстоятельств, на которые компания повлиять не может. Тем не менее бригады специалистов уже дежурят на месте, чтобы сразу после возвращения электричества запустить объекты в работу. На время отключения плата за водоснабжение начисляться не будет.

- Как только появится ясность, удастся ли сместить график или потребуются иные корректировки, мы опубликуем эту информацию на наших официальных ресурсах, - заявили в компании «Вода Донбасса».

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