24 июля в Донецке температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу погода в столице ДНР продолжит радовать дончан приятной прохладой, но местами возможны кратковременные дожди. Расскажем, какой будет погода в Донецке 24 июля 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Последний рабочий день недели принесет в столицу Республики комфортную летнюю погоду. Днем воздух прогреется до +25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 24 июля в Донецке местами ожидаются кратковременные дожди как днем, так и ночью. Погода будет переменчивой: в одних районах города может быть сухо, в других - пройти небольшой дождь. Ночью также возможны кратковременные осадки.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 2 метров в секунду, сохранив северное направление. Ветра практически не будет, так что дискомфорта он не доставит.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 24 июля 2026 года будет стабильным с незначительными колебаниями. В течение суток барометры покажут 735–737 миллиметров ртутного столба. Такие минимальные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 51 до 87 процентов.

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