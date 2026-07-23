В ДНР поздравили с Днем рождения ветерана Великой Отечественной войны

Заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина навестила ветерана Великой Отечественной войны Майре-Нелли Степановну Буракову, чтобы лично поздравить ее с Днем рождения.
Она уточнила, что люди, пережившие войну и подарившие нам мир, заслуживают не просто слов благодарности, а реальной заботы и внимания. Каждая встреча с ними - напоминание о том, какой ценой досталась Победа.
- Важно бережно хранить историческую память и делать все, чтобы они чувствовали уважение, заботу и внимание, - сказала она.
Майре-Нелли Степановне она пожелала крепкого здоровья, сил и душевного равновесия. Ее поколение - живой пример мужества, верности Родине и несгибаемой воли.
Ранее сообщалось, что в Донбассе находится 64 места памяти жертв геноцида мирного населения. В День памяти и скорби министр культуры ДНР возложил цветы к памятнику «Твоим освободителям, Донбасс».
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