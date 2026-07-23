В Мариуполе прошел масштабный рейд по проверке мигрантов с участием Росгвардии

В Мариуполе проверили сотни мигрантов. Фото: Росгвардия

В Мариуполе правоохранители провели масштабный межведомственный рейд с целью проверки соблюдения миграционного законодательства. Оперативные мероприятия осуществлялись силами МВД при поддержке подразделений ОМОН «Цитадель» Главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике.

В ходе рейда силовики проверили законность пребывания иностранных граждан на территории города. При этом был зафиксирован ряд серьезных нарушений.

Среди них - случаи уклонения мигрантов от административного выдворения за пределы РФ, нарушения правил въезда и режима пребывания на территории страны, а также несоблюдение иммиграционных норм. Кроме того, были выявлены факты просрочки подачи заявления на получение патента и предоставление недостоверных данных при постановке на миграционный учет.

- Для проверки документов в территориальные ОВД было доставлено более 120 лиц, - заявили в Росгвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР выдали уже 1500 патентов иностранным гражданам для работы в Республике. На 2026 год в ДНР утвердили квоту разрешений на работу для иностранных граждан.

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