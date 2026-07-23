Неизвестные завлекают жителей Донецка на несуществующее открытие мемориала

Обстановка в городе остается напряженной, из-за чего массовые мероприятия не проводятся. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Донецке опровергли информацию о проведении массового мероприятия, связанного с открытием мемориала в честь погибших военнослужащих. В администрации городского округа заявили, что в последнее время участились случаи, когда неизвестные звонят жителям и заведомо вводят в заблуждение, приглашая на несуществующую церемонию. Власти призывают горожан сохранять бдительность и не реагировать на подобные звонки.

- Данная информация не соответствует действительности. Подобные мероприятия не проводятся! - подчеркнули в мэрии.

Вся достоверная информация о значимых городских событиях, включая анонсируемые мероприятия, публикуется исключительно на официальных ресурсах администрации Донецка. В мэрии настоятельно рекомендуют жителям ориентироваться только на эти источники.

Напомним, что ранее в Донецке отменили массовые мероприятия на День России из-за угрозы атак ВСУ. Обстановка в городе остается напряженной: противник продолжает наносить удары беспилотниками, из-за чего жизнь и здоровье мирных жителей находятся под угрозой. В связи с этим любые сообщения о возможных мероприятиях и скоплениях людей, не подтвержденные официальными ведомствами, следует считать провокацией.

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