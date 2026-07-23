23 июля в Донецке температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В четверг погода в Донецке станет еще прохладнее, а к ночи возможен кратковременный дождь. Расскажем, какой будет погода в Донецке 23 июля 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Четверг принесет в столицу Республики дальнейшее снижение температуры. Днем воздух прогреется до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем 23 июля осадков в Донецке не ожидается. Будет пасмурно - облака закроют небо, но дождя не будет. А вот ночью возможен кратковременный дождь.

ВЕТЕР

В течение суток в Донецке будет дуть северный и северо-восточный ветер. Днем его скорость составит 4 метра в секунду, ночью немного стихнет до 3 метров в секунду. Ветер умеренный, свежий, приносящий прохладу и облегчение от летнего зноя.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 23 июля 2026 года будет постепенно понижаться. В утренние часы барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление опустится до 737 миллиметров ртутного столба. Такое снижение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможны легкая слабость, сонливость или небольшая головная боль. Рекомендуется больше отдыхать и пить воду.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 42 до 73 процентов.

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