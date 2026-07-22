В Донецке на маршруте № 61 запустили дополнительный рейс

Дополнительный рейс организовали по просьбам жителей. Фото (архив): Минтранс ДНР

В Донецке с 21 июля на автобусном маршруте № 61 «ДС «Трудовская» - ХБК - станция Мандрыкино» начнет действовать дополнительный рейс. Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

Решение о его запуске было принято по итогам работы с перевозчиком - ее провели в ответ на многочисленные обращения жителей города. Перевозчик обеспечит движение автобусов по обновленному расписанию.

Теперь пассажиры смогут воспользоваться транспортом по маршруту № 61 в следующие часы:

- отправление от ДС «Трудовская»: 05:50, 08:10, 12:30, 14:30, 16:45;

- отправление от станции Мандрыкино: 06:40, 09:05, 13:30, 15:30, 17:40.

В Минтрансе подчеркнули, что корректировка графика призвана повысить транспортную доступность для горожан и сделать поездки по маршруту более комфортными.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке урегулировали вопрос с остановкой автобуса на маршруте №34. Минтранс ДНР совместно с перевозчиком проработали проблему и обязали водителей делать остановку по требованию.

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