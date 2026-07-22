22 июля в Донецке температура воздуха прогреется до 28 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В среду погода в Донецке принесет долгожданное облегчение от изнуряющей жары. Расскажем, какой будет погода в Донецке 22 июля 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Середина недели порадует дончан заметным снижением температуры. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов, так что вечер будет теплым и комфортным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 22 июля осадков в Донецке не ожидается. Днем будет переменчивая облачность. Ночью также без осадков.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 3 метров в секунду, сохранив северное направление. Ветер не доставит серьезного дискомфорта.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 22 июля 2026 года будет стабильным с незначительными колебаниями. В течение суток барометры покажут 739–741 миллиметр ртутного столба. Такие минимальные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 35 до 91 процентов.

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