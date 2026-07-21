25 июля ФК «Шахтер» сыграет с «Победой» во Второй футбольной лиге РФ. Фото (архив): ФК «Шахтер»

В субботу, 25 июля, донецкий «Шахтер» проведет выездной матч 16-го тура LEON-Второй лиги дивизиона Б группы 1 против «Победы» из Хасавюрта. Встреча пройдет на стадионе имени Муртазалиева (улица Грозненская, 73) в 17:00 по Москве.

У «Победы» 21 очко и 8-е место. В шести из семи домашних матчей хотя бы одна из команд не забивает. В четырех последних играх дома хозяева забивают не меньше двух мячей и выигрывают первый тайм. В девяти матчах сезона с участием «Победы» забивали не менее трех голов, а не забила команда только в трех встречах.

«Шахтер» на втором месте с 30 очками. В гостях: пять побед и две ничьи в семи матчах. Не пропускал в семи играх, в четырех из семи гостевых. Две последние выездные встречи завершились со счетом 1:1.

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