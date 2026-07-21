В Мариуполе приступили ко второму этапу выдачи компенсационного жилья

В Мариуполе начался второй этап распределения квартир из муниципального жилищного фонда. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.
Горожане, имеющие право на получение компенсационного жилья, уже сегодня получат уведомления с помощью СМС-сообщений. Дополнительно ознакомиться с результатами распределения можно в специальном перечне, опубликованном на сайте администрации городского округа Мариуполь. В документе указаны адреса утраченного жилья и сведения о распределенных собственникам компенсационных квартирах.
Кольцов напомнил, что на ознакомление с результатами распределения и принятие решения - согласие или отказ от предложенного жилья - отводится 30 дней.
Получить информацию об адресе предоставленной квартиры по-прежнему можно в Управах внутригородских районов по месту регистрации утраченного жилого помещения.
Напомним, что в Мариуполе начали переоформление прав на аренду земли. Арендаторам земельных участков в городе направили более 50 претензий.
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