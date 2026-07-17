В Мариуполе начали переоформление прав на аренду земли

Для оформления договора аренды земли собственникам коммерческих объектов необходимо обратиться в Департамент имущественных и земельных отношений администрации Мариуполя. Фото (архив): ТГ/Моргун

В Мариуполе приступили к переоформлению прав на аренду муниципальных земельных участков. По данным властей, за последний год в Департамент имущественных и земельных отношений (ДИЗО) администрации города поступило 205 заявлений от арендаторов. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

По его словам, договор с арендатором заключается только после того, как за муниципалитетом официально зарегистрировано право собственности на участок.

- Процесс переоформления ведется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, - подчеркнул Кольцов.

Для оформления договора аренды собственникам коммерческих объектов необходимо обратиться в ДИЗО АГО Мариуполь по адресу: переулок Черноморский, 10. Там же можно получить консультации по вопросам оплаты аренды.

Параллельно департамент ведет работу с задолженностями по платежам за пользование землей. На сегодняшний день арендаторам направлено свыше 50 претензий. Как отмечают в администрации, большинство горожан предпочитают урегулировать вопрос в досудебном порядке и погасить образовавшуюся задолженность.

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