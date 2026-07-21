Украинские дроны типа «Бородавочник» сбиты над Торезом

Всего за прошедшие сутки над территорией Республики нейтрализовали 23 беспилотника ВСУ. Фото: Штаб обороны ДНР

В городе Торезе в ДНР были сбиты вражеские беспилотники типа «Бородавочник». Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

Там уточнили, что на месте оперативно прибыли взрывотехники.

- Взрывотехники ФСБ обезвредили и уничтожили боеголовки дронов, - говорится в сообщении.

Всего, по данным Штаба, за прошедшие сутки над территорией ДНР система «Купол Донбасса» нейтрализовала в общей сложности 23 беспилотных летательных аппарата противника. В отражении воздушной угрозы были задействованы средства противовоздушной обороны, а также сводные мобильные огневые группы.

Штаб обороны Республики обращается к жителям с важным напоминанием: при обнаружении обломков беспилотников или любых взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться. О находках следует незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб.

Напомним, что ранее в ДНР за сутки сбили 40 дронов ВСУ. В Республике пресекают попытки противника атаковать с воздуха.

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