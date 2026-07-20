В ДНР за сутки сбили 40 дронов ВСУ

Система «Купол Донбасса» защищает небо над Республикой от воздушных угроз. Фото (архив): Штаб обороны ДНР

Средства противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы за минувшие сутки уничтожили 40 беспилотников ВСУ над территорией Донецкой Народной Республики. Система «Купол Донбасса» пресекает попытки противника атаковать с воздуха. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 40 дронов противника, - проинформировали там.

В Штабе также обратились к жителям Республики с важным напоминанием: при обнаружении обломков беспилотников или любых взрывоопасных предметов необходимо срочно сообщить об этом по телефонам экстренных служб. Это позволит оперативно принять меры и исключить риски для населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР за неделю предотвращено 117 террористических атак украинских беспилотников. «Купол Донбасса» оперативно передает данные о точках запуска дронов ВСУ в Минобороны России.

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