В Горловке спасатели МЧС вызволили заблокированную в авто женщину

Днем 21 июля в Калининском районе Горловки произошло дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.
В результате аварии пострадали две женщины, находившиеся в машине. Пассажирка смогла самостоятельно выбраться из поврежденного автомобиля до приезда спасателей. А вот 49-летняя женщина, находившаяся за рулем, оказалась заблокирована в деформированной машине.
На место оперативно прибыли шесть сотрудников МЧС России и пожарная автоцистерна. При помощи специального инструмента спасатели деблокировали пострадавшую и передали ее врачам скорой помощи.
- Сейчас обе женщины находятся под наблюдением врачей, - заявили в спасательном ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке огнеборцы ликвидировали пожар в результате атаки БПЛА ВСУ. После атаки дронов загорелись три двухэтажных дома.
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