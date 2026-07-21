Новый автобусный рейс свяжет Мариуполь и Ростов

С 22 июля начнет работать новый автобусный маршрут между Мариуполем и Ростовом. Фото: Минтранс ДНР

С 22 июля начнет работать новый автобусный маршрут между Мариуполем и Ростовом. Об этом сообщили в компании «Автовокзалы Донбасса».

Рейс по направлению Мариуполь (автостанция) - Ростов (автовокзал «Главный») будет выполняться ежедневно. Автобус будет отправляться из Мариуполя в 16:30.

Уточнить информацию о расписании движения автобуса можно в кассах автостанций «Автовокзалы Донбасса», а также по короткому номеру телефона 477.

Приобрести билеты можно несколькими удобными способами:

- в кассах автостанций;

- на сайтах: t-bus.online, avtovokzaly.ru, donbilet.ru, evabilet.store, biletik.online.

Напомним, ранее сообщалось, что на автовокзале «Южный» в Донецке работают три терминала самообслуживания, где можно купить билеты на пригородные и междугородние рейсы. Это первые автоматизированные комплексы по продаже билетов в Донецкой Народной Республике.

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