Новые терминалы на автовокзале «Южный» в Донецке упрощают покупку билетов

Удобство нового сервиса уже успели оценить первые пассажиры. Фото (архив): Минтранс ДНР

На автовокзале «Южный» в Донецке работают три терминала самообслуживания, где можно купить билеты на пригородные и междугородние рейсы. Это первые автоматизированные комплексы по продаже билетов в ДНР.

Как заявили в Минтрансе Республики, внедрение терминалов позволило значительно ускорить и упростить процесс покупки проездных документов. Приобрести их можно практически без очередей.

Первые пользователи уже успели оценить удобство и скорость обслуживания. Помимо основной функции - продажи билетов - сервис также предоставляет доступ к актуальному расписанию автобусных рейсов, связывающих регион с другими направлениями. При этом билеты на межрегиональные рейсы пока можно приобрести только через кассы.

В планах Минтранса - дальнейшее масштабирование этой системы. В дальнейшем аналогичные билетные комплексы должны появиться на всех автостанциях Республики.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мост через Кальмиус, городские дороги Донецка, подъезд к «Саур-Могиле»: Какую работу проводит «Автодор» в ДНР

«Автодор» продолжает восстановление дорог в ДНР (подробнее)