Новые терминалы на автовокзале «Южный» в Донецке упрощают покупку билетов

На автовокзале «Южный» в Донецке работают три терминала самообслуживания, где можно купить билеты на пригородные и междугородние рейсы. Это первые автоматизированные комплексы по продаже билетов в ДНР.
Как заявили в Минтрансе Республики, внедрение терминалов позволило значительно ускорить и упростить процесс покупки проездных документов. Приобрести их можно практически без очередей.
Первые пользователи уже успели оценить удобство и скорость обслуживания. Помимо основной функции - продажи билетов - сервис также предоставляет доступ к актуальному расписанию автобусных рейсов, связывающих регион с другими направлениями. При этом билеты на межрегиональные рейсы пока можно приобрести только через кассы.
В планах Минтранса - дальнейшее масштабирование этой системы. В дальнейшем аналогичные билетные комплексы должны появиться на всех автостанциях Республики.
