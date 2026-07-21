21 июля в Донецке температура воздуха прогреется до 33 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник погода в Донецке порадует дончан по-настоящему июльским пеклом и ярким солнцем. Расскажем, какой будет погода в Донецке 21 июля 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Вторник принесет в столицу Республики настоящую летнюю жару. Днем воздух прогреется до +33 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов, так что вечер будет теплым и приятным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 21 июля осадков в Донецке не ожидается. Будет ясно - солнце будет радовать горожан весь день. Ночью погода останется малооблачной, также без осадков.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер сменит направление на западное и северо-западное. Ветер не доставит никакого дискомфорта.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 21 июля 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 743 миллиметров ртутного столба. Такое повышение давления могут ощутить метеозависимые люди. Возможна легкая бодрость или, наоборот, небольшое напряжение. Рекомендуется не перенапрягаться и больше отдыхать.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 24 до 76 процентов.

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