Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП
Во вторник погода в Донецке порадует дончан по-настоящему июльским пеклом и ярким солнцем. Расскажем, какой будет погода в Донецке 21 июля 2026 года.
Вторник принесет в столицу Республики настоящую летнюю жару. Днем воздух прогреется до +33 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов, так что вечер будет теплым и приятным.
По прогнозам синоптиков, 21 июля осадков в Донецке не ожидается. Будет ясно - солнце будет радовать горожан весь день. Ночью погода останется малооблачной, также без осадков.
В дневные часы в Донецке будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер сменит направление на западное и северо-западное. Ветер не доставит никакого дискомфорта.
Атмосферное давление в столице ДНР 21 июля 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 743 миллиметров ртутного столба. Такое повышение давления могут ощутить метеозависимые люди. Возможна легкая бодрость или, наоборот, небольшое напряжение. Рекомендуется не перенапрягаться и больше отдыхать.
Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 24 до 76 процентов.
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