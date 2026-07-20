Спецподразделение «Горыныч» провело операцию на окраинах Константиновки. Фото: УФСБ России по ДНР

Антитеррористическое подразделение специального назначения «Горыныч» Донецкого управления ФСБ России провело операцию на окраинах Константиновки. Как сообщили в УФСБ России по ДНР, бойцы вели работу по выявлению и нейтрализации украинских диверсионных групп и операторов БПЛА ВСУ.

Военнослужащие подразделения обнаружили и уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками, а также три пункта дислокации диверсантов ВСУ.

В Константиновке ликвидировали диверсантов и операторов дронов ВСУ УФСБ России по ДНР

- Операторы «Горыныча» ликвидировали 10 боевиков противника, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что российские мотострелки уничтожили два наземных робототехнических комплекса с грузами для украинских боевиков на трассе под Дружковкой. Их обнаружили расчеты российских БПЛА во время воздушной разведки. По НРТК были нанесены удары FPV-дронами подразделений войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российская армия завершает освобождать Красный Лиман

Российские подразделения уверенно продвигаются в глубь обороны противника в зоне СВО (подробнее)