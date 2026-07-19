Под Дружковкой уничтожены два робототехнических комплекса ВСУ

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Мотострелки Южной группировки войск ликвидировали два наземных робототехнических комплекса вооруженных формирований Украины у Дружковка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Робототехнические комплексы с грузами для украинских боевиков на трассе под Дружковкой обнаружили расчеты российских БПЛА во время воздушной разведки.
– По НРТК были нанесены удары FPV-дронами подразделений войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, - сказано в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что робототехнические комплексы противника уничтожены вместе с перевозимым с грузом.
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