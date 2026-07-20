Спортсменка из ДНР взяла золото на Первенстве России по легкой атлетике

Маргарита Терновая стала победительницей в метании ядра. Фото: ТГ/Швец

Спортсмены из ДНР снова продемонстрировали высокий уровень подготовки на всероссийских стартах. На Первенстве России по легкой атлетике представители Республики поднялись на пьедестал почета. Об этом сообщил министр спорта и туризма Донецкой Народной Республики Максим Швец.

Настоящим прорывом стало выступление Маргариты Терновой: в дисциплине «метание ядра» спортсменка показала результат 14 метров 73 сантиметра и завоевала золотую медаль. Не менее достойно проявил себя Артем Пчельников, который стал бронзовым призером в беге на дистанции 200 метров.

Министр поздравил юных чемпионов и их наставников, отметив, что эти награды - важный шаг в спортивной карьере атлетов.

- Поздравляю и желаю не останавливаться на достигнутом! Только вперед! - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что легкоатлеты из ДНР ярко закрыли летний сезон в Минске. Инесса Мазурик завоевала золото в прыжках с шестом, а Дмитрий Сибирцев - серебро в беге с барьерами.

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