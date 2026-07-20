Легкоатлеты из ДНР ярко закрыли летний сезон в Минске

Эти соревнования стали завершающим этапом летнего спортивного сезона. Фото: ТГ/Швец

В Минске прошла матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства. На арене встретились сильнейшие представители юношеской и юниорской категорий из России и Беларуси. В рамках турнира спортсмены разыграли 38 комплектов наград в индивидуальных дисциплинах, а также 2 комплекта в смешанных эстафетах 4×100 и 4×400 метров.

Спортсменка из Донецка Инесса Мазурик победила в прыжках с шестом. Девушка уверенно преодолела планку на отметке 4,15 метра.

Еще одну награду в копилку сборной принес спортсмен ДНР Дмитрий Сибирцев. В беге на дистанции 110 метров с барьерами он показал результат 13,74 секунды и стал обладателем серебряной медали.

Легкоатлетов Республики поздравил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец. Он отметил, что эти соревнования стали завершающим этапом летнего спортивного сезона.

- Впереди - заслуженный отдых и подготовка к новым стартам, - заявил министр.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спортсмены ДНР установили сразу два рекорда на Кубке мира по силовым видам спорта

На счету студентов ДонГУ - две золотые медали и два рекордных достижения (подробнее)