Легкоатлеты из ДНР ярко закрыли летний сезон в Минске

В Минске прошла матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства. На арене встретились сильнейшие представители юношеской и юниорской категорий из России и Беларуси. В рамках турнира спортсмены разыграли 38 комплектов наград в индивидуальных дисциплинах, а также 2 комплекта в смешанных эстафетах 4×100 и 4×400 метров.
Спортсменка из Донецка Инесса Мазурик победила в прыжках с шестом. Девушка уверенно преодолела планку на отметке 4,15 метра.
Еще одну награду в копилку сборной принес спортсмен ДНР Дмитрий Сибирцев. В беге на дистанции 110 метров с барьерами он показал результат 13,74 секунды и стал обладателем серебряной медали.
Легкоатлетов Республики поздравил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец. Он отметил, что эти соревнования стали завершающим этапом летнего спортивного сезона.
- Впереди - заслуженный отдых и подготовка к новым стартам, - заявил министр.
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