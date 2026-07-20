Строители из Тулы продолжают благоустройство школы в Мариуполе

Два навеса с качелями оборудуют на школьном дворе строители из Тулы. Фото: max.ru/nmrpl

Во дворе школы № 57 в Мариуполе появятся новые объекты для комфортного отдыха учащихся. Как сообщили в администрации города, специалисты из Тулы установят на территории учебного заведения два навеса с качелями.

Ранее строители уже отремонтировали конструктивные элементы здания, обустроили монолитные лестницы и смонтировали внутренние сети освещения. Кроме того, на стадионе школы был оборудован пандус для повышения доступности спортивного объекта.

Напомним, ранее сообщалось, что строители из Тульской области восстанавливают два дошкольных учреждения в Мариуполе. Одно из них - детский сад № 76. Там специалисты провели сборку шкафчиков и кроваток. А в детском саду № 67 рабочие из региона-шефа планируют создать на стене композиции с национальной русской символикой. Здесь же тульские специалисты начали собирать мебель, а до этого смонтировали инженерные сети.

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