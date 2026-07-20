Дошкольник из Мариуполя победил во Всероссийском конкурсе по цифровой грамотности

Воспитанник детского сада № 106 «Ивушка» из Мариуполя Михаил Месяц завоевал первое место на Всероссийском конкурсе дошкольных образовательных организаций. Творческое состязание было посвящено теме цифровой грамотности и проводилось под девизом «Мой безопасный компьютер и интернет». Об этом сообщили в администрации Мариуполя.
По мнению педагогического коллектива детского сада, успех воспитанника стал возможен благодаря профессиональному подходу воспитателей и активной поддержке родителей в развитии ребенка.
- Результат Михаила - это свидетельство профессионализма воспитателей и активного участия родителей во всестороннем развитии личности ребенка, - в свою очередь, отметили в администрации города.
Напомним, ранее сообщалось, что во Дворце творчества Мариуполя прошла неделя «Дворовых практик». Дети сыграли в шахматный турнир и «День головоломок».
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мариуполе пожилые горожане освоили арт-терапию
Представители старшего поколения в ДНР научились создавать композиции из природных материалов (подробнее)