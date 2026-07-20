Жаркий и малооблачный день: Какой будет погода в Донецке 20 июля 2026 года

В столице ДНР ожидается малооблачная погода. Фото: Донецкий ботсад

20 июля 2026 года в Донецке будет малооблачная погода. Без осадков. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра России.

Воздух прогреется до +23 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 1 метр в секунду.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 742 миллиметра ртутного столба.

Православная церковь 20 июля вспоминает святую Евдокию Московскую и Фому Малеина. В народной традиции этот день называли Фомой-черничником, поскольку в этому времени в лесах созревала черника. Наши предки верили в такие приметы. Если трава казалась необычно сочной и зеленой, стоило ждать теплого летнего дождя. Пауки активно плетут сети - к сухой погоде. Ласточки и стрижи летают высоко - к солнечным дням.

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